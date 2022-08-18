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2 часа назад

Российские дизайнеры представили одежду из мусора

Lenta.ru

Российские дизайнеры представили коллекцию одежды, которая выполнена из переработанного мусора. Об этом сообщает портал «360».

Российские дизайнеры представили одежду из мусора
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно материалу, резиденты арт-кластера «Таврида» показали публике линейку вещей в рамках шоу-показа «Тавриды.Арт». Проект «Небография» модельеры подготовили в партнерстве с ППК «Российский экологический оператор». Отмечается, что все вещи на шоу создали в технике апсайклинг.

Так, например, Янина Марковская и София Дариенко изготовили платье из рубашек и спальных мешков, а Дарья Быкова переосмыслила применение стеганого пальто. В то же время Дарья Ткачук создала наряд из старой ветровки, а Анастасия Зернова — платье из флаговой ткани. В коллекцию также вошла кофта из воздушного змея и махрового полотенца по эскизу Дарьи Еремеевой.

«В индустрии моды апсайклинг набирает все больше популярности (...) В целом важно понимать, что объемы образования текстиля — 1,9 миллиона тонн в год. Цифра приличная, так что любые инициативы по привлечению внимания к проблеме важно поддерживать»,

— высказался генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В январе в Санкт-Петербурге провели показ одежды из мусора. Дизайнер Ксения Иванова представила зрителям собственную линейку одежды. Отмечается, что все костюмы, в которых модели прошлись по подиуму, изготовлены из отходов, скопившихся в городе за праздничные выходные.

Мода,Ксения Иванова,Денис Буцаев,
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