Российские дизайнеры представили одежду из мусора

Российские дизайнеры представили коллекцию одежды, которая выполнена из переработанного мусора. Об этом сообщает портал «360».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно материалу, резиденты арт-кластера «Таврида» показали публике линейку вещей в рамках шоу-показа «Тавриды.Арт». Проект «Небография» модельеры подготовили в партнерстве с ППК «Российский экологический оператор». Отмечается, что все вещи на шоу создали в технике апсайклинг.

Так, например, Янина Марковская и София Дариенко изготовили платье из рубашек и спальных мешков, а Дарья Быкова переосмыслила применение стеганого пальто. В то же время Дарья Ткачук создала наряд из старой ветровки, а Анастасия Зернова — платье из флаговой ткани. В коллекцию также вошла кофта из воздушного змея и махрового полотенца по эскизу Дарьи Еремеевой.

«В индустрии моды апсайклинг набирает все больше популярности (...) В целом важно понимать, что объемы образования текстиля — 1,9 миллиона тонн в год. Цифра приличная, так что любые инициативы по привлечению внимания к проблеме важно поддерживать»,

— высказался генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.