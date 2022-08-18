Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Стилистка назвала удешевляющие образ женщины вещи

Lenta.ru

Британская стилистка Анна Бей назвала удешевляющие образ женщины вещи и аксессуары. Соответсвующий ролик она опубликовала на личном YouTube-канале.

Стилистка назвала удешевляющие образ женщины вещи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогерша разместила видео, в котором рассказала, как выглядеть дорого без особых затрат на шопинг. В первую очередь эксперт порекомендовала обратить внимание на сочетание цветов и качество ткани.

«Лучше всего покупать черную, белую или бежевую одежду. Яркие предметы гардероба, как правило, выдают свою низкую цену»,

— уточнила она.

Специалистка заявила, что данное правило применимо и к пуговицам, которые должны не привлекать к себе лишнего внимания. По словам Бей, лучше не приобретать изделия с металлическими, а также блестящими пуговицами.

«Лучше купить недорогую вещь и перешить на ней пуговицы»,

— высказалась стилистка.

Помимо этого, героиня материала посоветовала отдавать предпочтение джинсам с завышенной линией талии, поскольку такие брюки визуально удлиняют фигуру. В заключение она призвала отказаться от чересчур открытого декольте. По мнению Бей, следует покупать кофты с круглым вырезом.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители