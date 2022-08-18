Стилистка назвала удешевляющие образ женщины вещи

Британская стилистка Анна Бей назвала удешевляющие образ женщины вещи и аксессуары. Соответсвующий ролик она опубликовала на личном YouTube-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Блогерша разместила видео, в котором рассказала, как выглядеть дорого без особых затрат на шопинг. В первую очередь эксперт порекомендовала обратить внимание на сочетание цветов и качество ткани.

«Лучше всего покупать черную, белую или бежевую одежду. Яркие предметы гардероба, как правило, выдают свою низкую цену»,

— уточнила она.

Специалистка заявила, что данное правило применимо и к пуговицам, которые должны не привлекать к себе лишнего внимания. По словам Бей, лучше не приобретать изделия с металлическими, а также блестящими пуговицами.

«Лучше купить недорогую вещь и перешить на ней пуговицы»,

— высказалась стилистка.