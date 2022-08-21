Что мы будем носить этой осенью

До осени осталось всего две недели, самое время приводить «теплый» гардероб в порядок и в соответствие с модными тенденциями. Консультант по имиджу и стилю Натали Богданова рассказала «Вечерке», как совершить осеннюю перезагрузку.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— К сожалению, холодный сезон у нас длится большую часть года, поэтому к формированию осенне-зимнего гардероба надо подходить особенно ответственно. Подбирая повседневный комплект одежды, я советую руководствоваться в первую очередь не требованиями моды, а вашими жизненными целями. Куда и для чего вы идете? Именно эти вопросы нужно задать себе в первую очередь. Собираетесь на деловую встречу, на собеседование, на дружеские посиделки? Все это разные цели и разные костюмы. И не всегда остромодные. Хотя некоторые тренды нынешней осени можно взять на вооружение — на несколько сезонов вперед.

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Есть и неудачные решения. Например, джинсы с низкой посадкой я бы советовала приобретать с большой осторожностью. Они идут только очень стройным дамам. А выбирая повседневную сумку, я рекомендую не ограничиваться модными тенденциями. Этот аксессуар нужно приобретать только по большой любви, ведь это главная спутница нашей жизни. В этом сезоне «рулят» сумки гигантских размеров. Но старайтесь все же, чтобы сумка была вам соразмерна. Миниатюрным дамам (ниже 170 см ростом) больше идут сумки небольших размеров.

Кардиган украсит

Один из писков мужской моды — кардиган крупной рельефной вязки с большими пуговицами, заменяющий пиджак в классическом костюме — двойке или тройке.

Обувь: буйство фантазии

Туфли и ботинки на широком каблуке и платформе были актуальны уже в прошлом сезоне. Да и в этом тоже. Однако такое впечатление, что многие модельеры решили энергично поиграть с цветом и фасоном каблука, воплощая самые дерзкие фантазии. В коллекциях представлены и полые, и скошенные каблуки, и пестрые, и даже круглые. Но стилисты рекомендуют на каждый день модели традиционной формы.

Чем шире, тем лучше

Широченные брюки и джинсы, в которых их носительница буквально тонет, тоже один из ярких трендов осени. Однако стилисты не уверены, что этот тренд проживет долго.

Макси-длина

Длинные пальто дизайнеры предлагают и мужчинам, и женщинам. Мягкие, драпирующиеся «халаты», графичные классические и стеганые изделия. Все, что душе угодно, но макси, почти как королевская мантия.

Без наворотов

Мужчинам стоит обратить внимание на кожаные куртки — с минимумом деталей, простого покроя. И конечно, в тренде короткие мужские ретродубленки.

Замысловатый рисунок

Любителям внести в костюм ноту экстравагантности дизайнеры советуют обратить внимание на яркий рисунок на ткани. Полоска, клетка и горошек всех мастей и размеров, и «гусиная лапка», а также необычные принты — все это приветствуется.

Фуксия с нами

Яркий цвет, заполонивший летние коллекции, модельеры решили оставить на зиму, чтобы согревал нас долгими холодными вечерами. Специалисты советуют не мелочиться и одеваться в фуксию с ног до головы, а также сочетать этот цвет с белым, черным или светло-оливковым.

Все вязанное

Еще одна удачная покупка к грядущему прохладному сезону — объемный свитер крупной вязки. Из толстой пряжи, с круглой горловиной и объемными рукавами. Приветствуются также вязаные платья и юбки.

Сплошная кожа

В моде «тотальный кожаный» образ, как у героев фильма «Матрица». Пальто, брюки, рубашка. В женском варианте — обтягивающее платье. Обувь — из того же материала.

Не забудь перчатки!

Перчатки, точно повторяющие тон и рисунок на верхней одежде, в этом сезоне — необходимый аксессуар. Перчатки могут даже быть сделаны из точно такой же ткани, что пальто или жакет. В цвет пальто можно справить и сумку. Любопытно, но перчатки теперь советуют носить и с платьями тоже.

Купи косуху!

Сейчас — самое время, если вы до сих пор еще почему-то этого не сделали. Рокерская куртка из толстой кожи с молнией наискосок — один из главных фаворитов на осенних подиумах. Однако дизайнеры советуют выбирать косуху на пару размеров побольше — причем и мужчинам, и женщинам.

Больше слоев!

Супертренд для мужчин — многослойность, которая как нельзя лучше вписывается в холодный период времени. Стилисты предлагают сочетать пиджаки и жакеты, джинсовые и кожаные куртки с трендовыми пальто, плащами и тренчами, надев их поверх и не застегивая. Смотрится сочетание очень эффектно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алена Воронцова, стилист, блогер, эксперт моды:

— Удачные тренды в этом сезоне определенно есть. Во-первых, обратите внимание на майку«алкоголичку». Иногда эта вещь немножко теряет свою актуальность, но в целом она всегда может стать частью вашего идеального гардероба. К нынешней осени многие дизайнеры выпустили на подиумы моделей в таких майках, по-разному стилизовав образы. Мне лично понравился образ, в котором белая майка сочетается с джинсами низкой посадки и плетеной сумкой. Я бы дополнила этот комплект жакетом или рубашкой, сделав образ многослойным.