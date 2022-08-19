Россиянам назвали вышедшие из моды фасоны брюк

Редакторы портала Marie Claire перечислили россиянам вышедшие из моды фасоны брюк и назвали им альтернативу. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, в список устаревших вошли брюки бананы, кюлоты, скинни и легинсы со штрипками. Кроме того, утратили актуальность штаны из синтетических материалов и с застежкой в виде шнуровки, отмечается в материале.