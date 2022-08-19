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3 часа назад

Россиянам назвали вышедшие из моды фасоны брюк

Lenta.ru

Редакторы портала Marie Claire перечислили россиянам вышедшие из моды фасоны брюк и назвали им альтернативу. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Россиянам назвали вышедшие из моды фасоны брюк
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в список устаревших вошли брюки бананы, кюлоты, скинни и легинсы со штрипками. Кроме того, утратили актуальность штаны из синтетических материалов и с застежкой в виде шнуровки, отмечается в материале.

Эксперты посоветовали заменить данные модели на черные, песочные или оттенка хаки брюки карго, палаццо, длинные расклешенные штаны, а также на изделия с асимметричной застежкой или двойным поясом. Также стоит присмотреться к кожаным штанам прямого или широкого кроя с высокой посадкой, которые могут стать основой для разнообразных образов в осенне-зимний период.

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