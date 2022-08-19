Наряды в стиле Жанны Агузаровой стали новым трендом

Согласно материалу, знаменитости и блогеры начали появляться на публике в нарядах, составленных из не сочетающихся по фасону и цвету вещей. Отмечается, что в подобных образах регулярно выходила в свет российская певица Жанна Агузарова . Например, исполнительница надевала джинсы вместе с юбками, а массивную обувь — с яркими гетрами.

Журналисты подчеркнули, что тенденции последовали как звезды, так и инфлюэнсеры. Например, супермодель Белла Хадид несколько раз прошлась по улице в неоновых летних вещах в сочетании с вязаными шапками и шарфом, а ее сестра Джиджи предпочла жилет, выполненный в стиле пэтч-ворк из лоскутов. Помимо них, флешмоб поддержали манекенщица Кендалл Дженнер, которая регулярно надевает одежду с анималистичным принтом или предметы гардероба с перьями, а также актриса Хантер Шафер, сочетающая вещи различной расцветки или меховые изделия с легкими нарядами.