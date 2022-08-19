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3 часа назад

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась для обложки глянца

Газета.Ru

34-летнюю дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер Уиллис стала лицом нового номера журнала The House Magazine. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась для обложки глянца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новой съемке Румер Уиллис позирует с огненно-рыжими волосами и легким макияжем. Для обложки стилисты выбрали романтичный образ с платьем с цветочным принтом и золотыми аксессуарами. На других кадрах Румер позирует в вязаных костюмах, макси с вышивкой и спортивном комплекте из топа и шорт. Дочь актеров также дала интервью, в котором рассказала о том, как развивала музыкальную карьеру.

"Я была в доме моего детства в Айдахо со своей семьей. Это было в начале пандемии. Однажды ночью я села, чтобы сыграть несколько песен, и подумала, почему бы не начать прямую трансляцию и не поделиться музыкой. Получилось так здорово, и все, кто присоединился, были так невероятно ценны и выражали такую благодарность, что я решил продолжить их",

– рассказала Уиллис.

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