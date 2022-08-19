Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась для обложки глянца

"Я была в доме моего детства в Айдахо со своей семьей. Это было в начале пандемии. Однажды ночью я села, чтобы сыграть несколько песен, и подумала, почему бы не начать прямую трансляцию и не поделиться музыкой. Получилось так здорово, и все, кто присоединился, были так невероятно ценны и выражали такую благодарность, что я решил продолжить их",