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3 часа назад

Влад Лисовец назвал модный женский тренд на ближайшие 100 лет

Lenta.ru

Российский стилист, предприниматель и телеведущий Влад Лисовец назвал модный тренд для женщин на ближайшие сто лет. Своими размышлениями на данную тему эксперт поделился с изданием KP.RU.

Лисовец назвал модный женский тренд на ближайшие 100 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно информации, Лисовец посетил фестиваль «Таврида. АРТ» в Судаке, на котором прочитал лекцию о моде. Стилист рассказал, что в последнее время многие россиянки недовольны своей внешностью и пытаются ее изменить.

«Сейчас женщины нередко пытаются нарисовать себе новое лицо. А ведь у славянок оно очень нежное. Глядя на соцсети, на те тренды, что появляются в мире, они пытаются его видоизменить и становятся "как все". (...) Мода по-русски — это больше легкости»,

— заявил Лисовец и пояснил, что не стоит бояться быть собой.

Кроме того, специалист отметил, что женщины никогда не откажутся от откровенных нарядов.

«Женщины все равно станут красить губы и носить сексуальную одежду. Нами управляет секс. У нас же не отвалятся некоторые части тела вдруг через сто лет. А если все это останется, то будет вызывать приятные эмоции у противоположного пола. Все будет держаться на сексуальном подтексте. Декольте точно останется»,

— утверждает стилист.

Мода,Влад Лисовец,
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