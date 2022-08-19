Лисовец назвал модный женский тренд на ближайшие 100 лет

«Женщины все равно станут красить губы и носить сексуальную одежду. Нами управляет секс. У нас же не отвалятся некоторые части тела вдруг через сто лет. А если все это останется, то будет вызывать приятные эмоции у противоположного пола. Все будет держаться на сексуальном подтексте. Декольте точно останется»,