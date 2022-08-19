Блогерша раскрыла лайфхаки по выбору джинсов для полных девушек

Мать троих детей, блогерша Элла Ченг из США раскрыла лайфхаки по выбору джинсов для девушек с полными животами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Лента.ру Лента.ру

По словам эксперта в сфере моды, обладательниц данного типа фигур визуально стройнят брюки с высокой посадкой.

«Подобный фасон поможет сформировать необходимый силуэт», — пояснила она.

Кроме того, юзерша посоветовала приобретать штаны на один размер больше. Это, по ее утверждению, отвлечет внимание от проблемной зоны.

В заключение Ченг призвала зрительниц избегать укороченных джинсов, если они не собираются сочетать их с обувью на высоких каблуках.

«Лучше наденьте ту модель, что удлинит ваши ноги», — добавила инфлюэнсерша.