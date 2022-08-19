Невеста заказала платье с перьями и осталась со «школьной поделкой»

TikTok-блогерша Тин (фамилия неизвестна) из США заказала в сети платье на свой девичник и осталась со «школьной поделкой». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Лента.ру Лента.ру

В начале видео невеста продемонстрировала желаемый предмет гардероба, который рекламировала модель. Так, манекенщица позировала в пудровом розовом наряде с глубоким декольте и длиной чуть выше колена, украшенном стразами и объемными пушистыми перьями. Затем блогерша сама примерила полученное изделие, сравнив его с работой школьника на уроке труда. На кадрах видно, что одежда имеет другие оттенок и длину, а также оформлено пайетками и небольшим количеством отличающихся по форме перьев.

Зрителей рассмешило приобретенное девушкой платье.

«Может быть, они отправляют нижнюю половину наряда отдельно», «Ну, перья же есть», «Замени их на страусиные и добавь побольше страз», — прокомментировали они.