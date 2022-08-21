Тайное оружие женщины: как подобрать нижнее белье

Трудно переоценить умение правильно подобрать нижнее белье. Этот навык позволяет чувствовать себя комфортно, подчеркивать достоинства, сформировать правильный силуэт. Дизайнер нижнего белья Карина Гурина рассказала «Вечерней Москве, как правильно подобрать эту делать гардероба.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В первую очередь, подчеркнула Гурина, стоит изучить свою фигуру и определить, к какому «фруктовому» типу она относится:

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Груша. Девушкам этого типа стоит подчеркнуть аккуратную грудь и не утяжелять объемный низ. Для этих целей подходят кружевной пуш-ап и трусики типа бразилиана или стринги.

Яблоко. Представительницы этой категории обладают пышной грудью, стройными ножками, а талия слабо выражена. Для груди лучше выбрать бюстгальтер с особой поддержкой, усиленной спинкой и широкими лямками. Трусики с завышенной талией, корректирующие боди или корсет позволят скрыть животик.

Клубника. Обладательницам узких бедер и пышного бюста стоит обратить внимание на бюстгальтер из мягкой ткани с V-образным вырезом и широкими лямками. Кружева или принт на трусиках придаст дополнительный объем низу, что сделает образ более гармоничным.

Банан. Фигура без ярко выраженных акцентов. По задумке самой природы небольшая грудь находится в гармонии с изящными бедрами. Можно добавить немного объема с помощью пуш-апа, балконета и завышенных трусиков с кружевными вставками.

Песочные часы. Нефруктовый тип женской фигуры, считающийся самым идеальном. Здесь важно сохранить пропорции. Кружевное бра и бюстье подчеркнут изящество груди, а в выборе модели трусиков нет никаких ограничений. Шорты, слипы, танга, стринги, классика и множество других моделей — ориентироваться стоит только на свой вкус.

Существует еще несколько важных советов при подборе белья, универсальных для всех типов фигур:

Важно иметь в базовом гардеробе комплект бежевого цвета, максимально подходящий оттенку кожи. Именно его нужно надевать под белые полупрозрачные вещи. Белое белье будет сильно выделяться и просвечивать.

Из первого правила гармонично следует второе. Белье не должно быть заметным под одеждой. Это правило хорошего вкуса. Наиболее универсальными являются модели из гладкой ткани. Также с этой задачей справляется бесшовное белье. Кружевные варианты лучше оставить для особых случаев, оно выделяется через тонкие ткани, что выглядит неэстетично.

Важную роль играет и материал. Хлопковые и трикотажные комплекты удобны на каждый день, но обладают низкой износостойкостью и требуют частого обновления. Белье с синтетическими волокнами дольше сохраняет форму и презентабельный вид. Ластовица на трусиках должна быть хлопчатобумажной. В летний период нужно отдавать предпочтение натуральным тканям.

Уход за бельем должен осуществляться согласно требованиям на этикетке.

Не стоит экономить на этом предмете одежды. Качественные экземпляры могут прослужить 2–3 года.

К одному бюстгальтеру лучше иметь 3–4 трусиков.

Лямки от бюстгальтера не должны виднеться из-под одежды. Лучший вариант для нарядов с открытыми плечами — бра, а чтобы выйти в свет в платье с открытой спиной нужно иметь в гардеробе бюстгальтер-чашки или стикини.

При выборе нижнего белья можно обратиться за помощью к брафиттеру. Это человек, который специализируется на подборе комплектов и учитывает все особенности фигуры. Его можно отыскать в некоторых крупных бельевых магазинах.