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1 час назад

Бренд Виктории Бекхэм впервые выпустил одежду больших размеров

Газета.Ru

Модный дом Victoria Beckham за 14 лет своего существования впервые выпустил женскую одежду больших размеров. Об этом сообщает Daily Mail. Размерная сетка линейки VB Body простирается до 6 до 18 британского размера, что соответствует российскому промежутку от 40 до 52.

Виктория Бекхэм впервые выпустила одежду больших размеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Наконец-то Виктория дошла до этого. Это здорово, и она безумно гордится новой коллекцией", - сообщил источник, близкий к модному дому.

Он добавил, что появление одежды больших размеров расширит аудиторию бренда.

"Признаться, у нее ушло на это много времени, но она хотя бы меняется", - признался собеседник издания.

В коллекцию вошли мини-платья стоимостью £490, топы на одно плечо по цене £350 и укороченные кардиганы (£450). Предметы гардероба представлены в черном, белом, коричневом, пудрово-розовом, зеленом и морковном цветах. Отмечается, что сама Виктория Бекхэм носит одежду размера 6, соответствующего российскому 40. Ранее сообщалось, что бренд Виктории Бекхэм распродает одежду по сниженным ценам из-за долгов.

Мода,Виктория Бекхэм,
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