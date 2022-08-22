Названы способы создать модные образы из старой одежды

По словам инфлюэнсерши, для достижения указанного эффекта следует применять прием многослойности. В качестве примера она привела сочетание синих джинсов с черным кроп-топом, белой рубашкой и темно-серым жакетом. В то же время юзерша посоветовала использовать при составлении наряда изделия разных текстур, например, шелковую рубашку, кожаную сумку, вязаную юбку и сетчатые носки.