В сети появилось видео о создании свадебных платьев Лопес

Бренд Ralph Lauren выложил в соцсети видеоролик, в котором показал процесс создания платьев Дженнифер Лопес для свадьбы с Беном Аффлеком.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В клипе демонстрируется весь творческий процесс создания платьев Ralph Lauren Couture — от эскизов до конечного результата.

Всего за вечер певица сменила три платья.

Судя по видео, работа над нарядами Джей Ло была довольно длительной и кропотливой: помимо большого количества шифона, дизайнеры использовали жемчуг, кристаллы Swarovski и шелковый тюль, а расшивали наряды — вручную.