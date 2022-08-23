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4 минуты назад

В сети появилось видео о создании свадебных платьев Дженнифер Лопес

Газета.Ruиещё 2

Бренд Ralph Lauren выложил в соцсети видеоролик, в котором показал процесс создания платьев Дженнифер Лопес для свадьбы с Беном Аффлеком.

В сети появилось видео о создании свадебных платьев Лопес
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В клипе демонстрируется весь творческий процесс создания платьев Ralph Lauren Couture — от эскизов до конечного результата.

Всего за вечер певица сменила три платья.

Судя по видео, работа над нарядами Джей Ло была довольно длительной и кропотливой: помимо большого количества шифона, дизайнеры использовали жемчуг, кристаллы Swarovski и шелковый тюль, а расшивали наряды — вручную.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели брачную церемонию в присутствии родственников и самых близких друзей в особняке актера в Джорджии 20 августа. Пара еще не опубликовала официальные фотографии с церемонии.

Мода,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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