В сети появилось видео о создании свадебных платьев Лопес

Бренд Ralph Lauren выложил в соцсети видеоролик, в котором показал процесс создания платьев Дженнифер Лопес для свадьбы с Беном Аффлеком.
В клипе демонстрируется весь творческий процесс создания платьев Ralph Lauren Couture — от эскизов до конечного результата.
Всего за вечер певица сменила три платья.
Судя по видео, работа над нарядами Джей Ло была довольно длительной и кропотливой: помимо большого количества шифона, дизайнеры использовали жемчуг, кристаллы Swarovski и шелковый тюль, а расшивали наряды — вручную.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели брачную церемонию в присутствии родственников и самых близких друзей в особняке актера в Джорджии 20 августа. Пара еще не опубликовала официальные фотографии с церемонии.