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1 час назад

Названа трендовая обувь на осень

Lenta.ru

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала трендовую обувь на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа трендовая обувь на осень
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актуальными в грядущем сезоне окажутся изделия на высоких шпильках, которые были представлены такими брендами, как Blumarine и Vivienne Westwood. Кроме того, популярными станут сапоги и ботинки, украшенные кристаллами или драгоценными камнями, отметила эксперт. Подобные модели, например, вошли в коллекцию марки Jil Sander.

В то же время журналистка включила в данный перечень обувь на платформе, сапоги в ковбойском стиле и берцы, отсылающие к гранж-культуре 1990-х годов. Также список пополнят ботинки оттенка металлик, которые можно было видеть на показах брендов Emporio Armani и Courreges, добавила Эггенбергер.

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