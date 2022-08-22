Названа трендовая обувь на осень

Актуальными в грядущем сезоне окажутся изделия на высоких шпильках, которые были представлены такими брендами, как Blumarine и Vivienne Westwood. Кроме того, популярными станут сапоги и ботинки, украшенные кристаллами или драгоценными камнями, отметила эксперт. Подобные модели, например, вошли в коллекцию марки Jil Sander.

В то же время журналистка включила в данный перечень обувь на платформе, сапоги в ковбойском стиле и берцы, отсылающие к гранж-культуре 1990-х годов. Также список пополнят ботинки оттенка металлик, которые можно было видеть на показах брендов Emporio Armani и Courreges, добавила Эггенбергер.