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1 час назад

Побрившаяся налысо певица Doja Cat запустила свой бренд одежды

Газета.Ru

26-летняя американская рэп-исполнительница и обладательница «Грэмми» Doja Cat запустила свой бренд одежды и показала первые модели. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Побрившаяся налысо певица Doja Cat запустила свой бренд одежды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рэперша запускает собственный бренд одежды под названием It's Giving. Первые модели Doja Cat примерила на себе. В дебютной линии будут представлены белье и кроп-топ с надписью «Yes». На официальном сайте бренда можно увидеть вариации футболок с котиками, бейсболки и носки. Все вещи доступны для предзаказа и поступят в продажу 30 сентября.

В начале августа Doja Cat сбрила волосы и брови в прямом эфире. Весь процесс она сняла на камеру, вызвав неоднозначную реакцию аудитории.

У Doja Cat более 24,1 млн. подписчиков в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремистской организацией)*. Рэперша стала популярной в 2019 году благодаря завирусившимся в социальных сетях трекам «Candy» и «Mooo!». Она записывала дуэты с Tyga, Ники Минаж, The Weeknd и другими популярными исполнителями, а также была трижды номинирована на премию «Грэмми».

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