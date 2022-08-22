Побрившаяся налысо певица Doja Cat запустила свой бренд одежды

26-летняя американская рэп-исполнительница и обладательница «Грэмми» Doja Cat запустила свой бренд одежды и показала первые модели. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Рэперша запускает собственный бренд одежды под названием It's Giving. Первые модели Doja Cat примерила на себе. В дебютной линии будут представлены белье и кроп-топ с надписью «Yes». На официальном сайте бренда можно увидеть вариации футболок с котиками, бейсболки и носки. Все вещи доступны для предзаказа и поступят в продажу 30 сентября.

В начале августа Doja Cat сбрила волосы и брови в прямом эфире. Весь процесс она сняла на камеру, вызвав неоднозначную реакцию аудитории.