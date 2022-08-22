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1 час назад

Названы визуально уменьшающие живот модели женских брюк

Lenta.ru

Редакторы модного журнала Grazia назвали модели женских брюк, с помощью которых можно визуально сделать живот плоским. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы визуально уменьшающие живот модели женских брюк
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалисты порекомендовали присмотреться к брюкам черного цвета с вертикальными полосами. Отмечается, что данная цветовая гамма и узор вытягивают фигуру и уменьшают ее пропорции. При этом эксперты обратили внимание на то, чтобы линии были четкими и не слишком широкими.

Кроме того, в список попали модели из плотной ткани с застежкой сбоку на талии. Утверждается, что тонкие материалы делают фигуру шире и облегают выпирающий живот при движении. Что касается молний, которые обычно располагаются на середине линии талии, то они добавляют ей объем из-за образовавшихся складок ткани.

В заключение журналисты особенно выделили брюки-палаццо, которые маскируют недостатки фигуры за счет кроя, при котором штанины расширяются от бедер.

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