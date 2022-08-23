Какие три вида люксовых вещей — пустая трата денег

Блогерша с никнеймом Модная Мама назвала покупку трех видов люксовых вещей пустой тратой денег. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, инфлюэнсерша призвала зрителей отказаться от приобретения дизайнерских часов и фирменных украшений с бриллиантами. Данное заявление она аргументировала тем, что известные марки не всегда производят изделия хорошего качества. При этом, по ее словам, превосходящие по параметрам аналоги можно приобрести по более низкой цене.