Какие три вида люксовых вещей — пустая трата денег

Блогерша с никнеймом Модная Мама назвала покупку трех видов люксовых вещей пустой тратой денег. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Так, инфлюэнсерша призвала зрителей отказаться от приобретения дизайнерских часов и фирменных украшений с бриллиантами. Данное заявление она аргументировала тем, что известные марки не всегда производят изделия хорошего качества. При этом, по ее словам, превосходящие по параметрам аналоги можно приобрести по более низкой цене.
В то же время эксперт в сфере моды порекомендовала не покупать дизайнерские чемоданы и сумки. Юзерша отметила, что зачастую с багажом в аэропортах обходятся неаккуратно, поэтому не следует выделять на него из бюджета крупные суммы.