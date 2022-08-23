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20 часов назад

H&M Home возобновил работу в России

Вечерняя Москваиещё 1

H&M Home возобновил работу в России
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Магазин шведского бренда H&M Home снова открылся в столичном торговом центре «Авиапарк». Об этом сообщили в пресс-службе универмага во вторник, 23 августа.

H&M Home возобновил работу наряду с другими магазинами сети, где представлены одежда, обувь и аксессуары. Однако продукцию можно приобрести только в физических точках продажи, купить онлайн нельзя.

При этом весь сток будет продаваться по полной цене, отмечается в сообщении.

Магазины должны были открыться еще 1 августа. Однако этого не произошло из-за сбоев в программном обеспечении, и H&M возобновил работу в торговом центре «Метрополис» 2 августа.

После открытия у входа образовалась очередь из более 200 человек — покупателей запускали внутрь по 5–20 человек каждые семь минут. В среднем люди тратили на ожидание от 40 до 60 минут. При этом товаров в магазине оказалось достаточно для всех желающих, люди выходили с большим количеством покупок.

Вскоре жители Москвы стали продавать свои места в очередях на вход в магазины H&M.

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