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36 минут назад

Юбки, которые визуально стройнят — 3 крутых фасона

WomanHit.ru

Выбор юбки так же непрост, как и выбор идеальной пары обуви. Важно не просто найти модель, от которой захватит дух, но и ту, которая подчеркнет все, что нужно, а несовершенства скроет. Стилисты предлагают вам обратить внимание, в первую очередь, на следующие фасоны, с которыми трудно испортить образ — как офисный, так и свободный.

Юбки, которые визуально стройнят — 3 крутых фасона
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Юбка на запах

Отличный вариант, если вы предпочитаете юбки ниже колен. Подобный фасон прекрасно вытягивает фигуру за счет высокой талии. Кроме того, многослойность поможет скрыть слишком широкие бедра и перенести акцент выше. Главное, выбирать платья и юбки с запахом из не слишком плотных материалов, чтобы не утяжелять весь образ. Кстати, легкие летние платья с запахом — идеальный вариант, чтобы подчеркнуть женственность силуэта.

Классический «карандаш»

Юбка-«карандаш», кажется, будет актуальной всегда. И дело даже не в ее универсальности, с ее помощью можно скорректировать практически любую фигуру. Стилисты напоминают, что «корректирующий карандаш» работает только в том случае, если вы выбираете длину ниже колена. Также фэнш-гуру рекомендуют делать ставку на темные монохромные цвета. Не будет и говорить, что черная юбка данного фасона — мастхэв любого гардероба, даже если вы в принципе привыкли обходиться брюками.

WomanHit.ru

Юбка плиссе

Один из самых женственных вариантов юбок в принципе. Плиссе хорошо смотрится как в виде обычной юбки, так и платьем. И снова мы говорим о том, что длина юбки должна быть миди. Слишком короткая юбка или же, в данном случае — макси, будет совсем «не в тему». Что касается цвета, плиссированные юбки идеально смотрятся в спокойных светлых цветах. А вот черный и другие темные цвета будут утяжелять ваш образ, что совершенно недопустимо в случае, если вы выбираете такой женственный и «летящий» фасон.

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