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2 часа назад

47-летняя Ева Лонгория появилась на публике в мини-платье без нижнего белья

Газета.Ruиещё 1

Американская актриса Ева Лонгория, известная ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», вышла в свет в мини-платье без нижнего белья. Об этом сообщает Daily Mail.

47-летняя Лонгория появилась на публике в мини-платье без белья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 25 августа, в Нью-Йорке прошло мероприятие Citi Taste Of Tennis. Мероприятие посетили знаменитости, в том числе Ева Лонгория. 47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» появилась на публике без нижнего белья в коротком платье-жакете с глубоким декольте. Его дополнили остроносые туфли на шпильке. Волосы актриса собрала в высокий хвост с начесом, а в макияже сделала акцент на глаза.

У Евы Лонгории и ее супруга, бизнесмена Хосе Бастона, есть 4-летний сын Сантьяго. Пара поженилась в 2016 году после трех лет романа.

Мода,Ева Лонгория,
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