47-летняя Лонгория появилась на публике в мини-платье без белья

Американская актриса Ева Лонгория , известная ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», вышла в свет в мини-платье без нижнего белья. Об этом сообщает Daily Mail.

В минувший четверг, 25 августа, в Нью-Йорке прошло мероприятие Citi Taste Of Tennis. Мероприятие посетили знаменитости, в том числе Ева Лонгория. 47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» появилась на публике без нижнего белья в коротком платье-жакете с глубоким декольте. Его дополнили остроносые туфли на шпильке. Волосы актриса собрала в высокий хвост с начесом, а в макияже сделала акцент на глаза.