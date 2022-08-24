Перечислена главная базовая одежда и обувь на осень

Эксперты внесли в список необходимых в грядущем сезоне вещей классический тренч бежевого оттенка, который, по их словам, может стать основой как для сдержанных, так и для более ярких образов. Кроме того, в качестве верхней одежды они порекомендовали использовать объемные шерстяные жакеты бежевого, серого или черного цветов. В то же время журналисты посоветовали приобрести трикотажные платья с гладкой фактурой взамен данным изделиям в рубчик, а также добавить в гардероб темно-синие или голубые джинсы прямого кроя с высокой посадкой и широкие костюмные брюки со складками на талии.