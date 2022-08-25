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45 минут назад

Блогерша назвала ошибки девушек с большой грудью при выборе одежды

Lenta.ru

Блогерша Доминик Бейкер назвала пять ошибок девушек с большой грудью при выборе одежды и аксессуаров. Комментарий эксперта в сфере моды приводит The Sun.

Названы ошибки девушек с большой грудью при выборе одежды
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам специалистки с шестым размером бюста, обладательницам подобного типа фигуры не следует выбирать слишком облегающие наряды и мини-юбки, поскольку данные образы могут показаться вызывающими. В то же время инфлюэнсерша посоветовала избегать оверсайз-моделей, которые, по ее мнению, делают силуэт громоздким.

Кроме того, Бейкер призвала отказаться от покупки изделий с глубоким декольте.

«Мне не нравятся V-образные вырезы, которые доходят до пупка, даже если ты поддерживаешь бюст с помощью специальной скотч-ленты», — пояснила собеседница издания.

Также она не рекомендовала носить сумки через плечо, ремень которых пересекает грудную клетку.

«Он просто разрезает тебя пополам и делает обе твои груди похожими на ракеты», — заявила блогерша.

Ранее в августе основательница бренда нижнего белья Liberty & Love Бет Кейтс из Великобритании назвала лучшие модели бюстгальтеров для маленькой и большой груди. По словам эксперта, многие клиентки недостаточно осведомлены о том, какие изделия соответствуют их фигурам, поэтому выбирают неправильные фасоны. Так, она отметила, что обладательницам большого бюста следует отдавать предпочтение бра с широкими бретелями без косточек. В то же время маленькую грудь удачно скорректируют бюстгальтеры с вкладышами и низкой перемычкой

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