Нелепый дизайн джинсов из магазина Shein высмеяли в сети

Нелепый дизайн джинсов, представленных на сайте китайского онлайн-магазина Shein, обругали в сети. На соответствующие высказывания клиентов обратили внимание в Daily Star.
Речь идет о голубых брюках из денима, которые разделены на две части: короткие шорты и гетры из той же ткани. На размещенном кадре модель рекламирует указанную одежду в сочетании с белым кроп-топом и кардиганом. Отмечается, что стоимость товара, который полностью оголяет бедра, составляет 27 фунтов стерлингов (1905 рублей).
Потенциальные покупатели не оценили крой штанов и принялись высмеивать их в соцсетях.
«Видимо гетры возвращаются в моду, но это исполнение тренда ужасно», «Джинсы для дней, когда ноги брить лень, а на улице жара», «Самая неудобная вещь в мире», «Какой странный дизайн», «Что это вообще такое?», «Треш», — высказывались юзеры.