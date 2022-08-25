Нелепый дизайн джинсов из магазина Shein высмеяли в сети

Речь идет о голубых брюках из денима, которые разделены на две части: короткие шорты и гетры из той же ткани. На размещенном кадре модель рекламирует указанную одежду в сочетании с белым кроп-топом и кардиганом. Отмечается, что стоимость товара, который полностью оголяет бедра, составляет 27 фунтов стерлингов (1905 рублей).