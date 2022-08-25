Лопес надела на свадьбу украшения стоимостью $2 млн

В прошлую субботу Дженнифер Лопес сказала «да» Бену Аффлеку во время пышного многодневного свадебного торжества. Она украсила этот вечер своей сияющей от счастья улыбкой, одетая в платье от Ralph Lauren и украшения на семизначную сумму. По этому случаю невеста надела классические серьги из белого южноморского культивированного жемчуга с бриллиантами в платиновой оправе стоимостью $53 000, а к алтарю подошло кольцо с белым жемчугом, которое обошлось ей в $39 000.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Для приёма Дженнифер Лопес переоделась во второе платье, украшенное тысячами каскадных нитей жемчуга. Она не сняла кольцо с церемонии, но поменяла первый комплект серёг на пару шпилек с жемчугом и бриллиантами от Mikimoto стоимостью $85 000.

Но, возможно, лучшее она приберегла напоследок: надев свой третий образ — элегантное платье русалки с вырезом-каплей, украшенным кристаллами Swarovski, и капюшоном из органзы, Лопес добавила пару единственных в своём роде серёжек с 27-каратными бриллиантами от Samer Halimeh. Эти украшения стоимостью ошеломляющие $2 млн были изготовлены из камней, которые образовывали цветочный мотив.