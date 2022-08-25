49-летняя Кейт Бекинсейл появилась на публике в латексе

Британская актриса Кейт Бекинсейл появилась на публике в наряде из латекса и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует журнал Hello.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

49-летняя знаменитость посетила вечеринку по случаю 30-летия поп-исполнительницы Деми Ловато. Телезвезду запечатлели в фотозоне в черном платье длины миди бренда Jane Doe с длинным рукавом. Латексную одежду она дополнила яркой пряжкой, босоножками на каблуке и платформе и белым клатчем.