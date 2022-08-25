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1 час назад

49-летняя актриса Кейт Бекинсейл появилась на публике в латексном наряде

Lenta.ru

Британская актриса Кейт Бекинсейл появилась на публике в наряде из латекса и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует журнал Hello.

49-летняя Кейт Бекинсейл появилась на публике в латексе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

49-летняя знаменитость посетила вечеринку по случаю 30-летия поп-исполнительницы Деми Ловато. Телезвезду запечатлели в фотозоне в черном платье длины миди бренда Jane Doe с длинным рукавом. Латексную одежду она дополнила яркой пряжкой, босоножками на каблуке и платформе и белым клатчем.

На размещенных кадрах видно, что волосы телезвезды собраны в хвост, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала небольшие серьги и браслет.

Мода,Кейт Бекинсейл,
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