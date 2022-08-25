Американкам разонравились трусы Victoria's Secret

Продажи американского производителя нижнего белья и косметики Victoria's Secret во втором квартале 2022 года рухнули в три раза. Об этом компания сообщила в регулярном финансовом отчёте. Продажи за апрель — июнь 2022 года составили $67,2 млн, хотя за тот же период 2021-го они превышали $151 млн. Количество непроданного товара у бренда в денежном выражении достигло $1,08 млрд.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В компании объяснили снижение интереса у покупателей нестабильной экономической обстановкой, энергетическим кризисом, высокой инфляцией и вынужденным повышением цен на товар Victoria's Secret. Маркетологи признали, что американки предпочитают откладывать деньги или тратить их на продукты, чем на брендовое нижнее бельё.

Поэтому специалисты Victoria's Secret понизили прогнозы и ожидания на следующие отчётные периоды. Они признались, что не ждут резких улучшений до конца года.

«Мы соответствующим образом скорректировали наши запасы и структуру затрат, позволив продолжить инвестиции в инициативы по развитию», — заявил главный исполнительный директор Victoria's Secret Мартин Уотерс.

По его словам, бренд всё ещё считается лидером на рынке нижнего белья. Однако это не убедило инвесторов — по сравнению с показателями 2021 года капитализация бренда более чем на 45%.