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1 час назад

5 российских марок женского белья на замену европейским брендам

Даша Краснова

Недавно появилась новость о том, что немецкий бренд нижнего белья Triumph уходит из России. Компания уже начала останавливать работу своих магазинов и завершил уход в начале зимы. "Рамблер" расскажет про 5 российских марок белья, которые помогут заменить европейские бренды.

5 российских марок женского белья на замену европейским брендам
Фото: Bilingua LadiesBilingua Ladies

Love Goods Lingerie

кадр из магазина

Омская марка давно полюбилась женщинам, которым нравится красивое белье. Здесь можно купить лифы, высокие трусы и боди из полупрозрачной сетки. Периодически марка выпускает капсулы из купальников, домашенй одежды или аксессуаров вроде чулок.

Bilingua Ladies

кадр из магазина

Бренд Bilingua Ladies полностью посвящен идее о комфорте и принятии своего тела. Приятное белье из мягкого хлопка приятно прилегает к телу и смотрится очень естественно. Подойдет тем, кто ценит удобство и лаконичность.

Petra

кадр из магазина

У бренда стоит искать откровенное белье, которое подойдет и на каждый день, и для особого повода. Сетка, тонкое кружево и рюши — в Petra представлено многообразие вариантов. Здесь же нужно искать игривые аксессуары — стрэпы, ленты и пояса для чулок.

Matilda

кадр из магазина

Это необычный бренд, который продает исключительно белые базовые трусы с отсылкой к фильму «Леон». Ищите здесь модели с с вышивками и дерзкими фразами, которые придумали локальные художники и дизайнеры.

Sorry I’m Not

кадр из магазина

Sorry I’m Not делает полуспортивное белье для мужчин и женщин. В коллекции вы найдете боксеры и брифы, а также игривые джоки, открывающие ягодицы. Их удобнее носить со спортивными шортами. Модель стала безумно популярной среди тех, кто любит поразить подписчиков горячим кадром в социальных сетях.

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