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31 минуту назад

Кендалл Дженнер вышла в свет в винтажном платье Dolce & Gabbana 2001 года

Газета.Ru

Американская модель, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и бизнесвумен Кендалл Дженнер появилась на публике в винтажном платье Dolce & Gabbana 2001 года. Об этом сообщает Page Six.

Кендалл Дженнер вышла в свет в винтажном платье Dolce & Gabbana
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 25 августа, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) прошла вечеринка косметического бренда Кайли Дженнер Kylie Cosmetics. На мероприятии присутствовали все члены семейства Кардашьян-Дженнер, в том числе старшая сестра Кайли Кендалл. 26-летняя модель была одета в винтажное платье из весенне-летней коллекции Dolce & Gabbana 2001 года, в котором в начале нулевых дефилировала по подиуму бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен.

Кендалл дополнила архивный образ босоножками на шпильке и миниатюрной сверкающей сумкой Alexander Wang. Волосы Дженнер собрала в гладкий пучок, а в макияже сделала акцент на голубые тени.

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