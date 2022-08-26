Кендалл Дженнер вышла в свет в винтажном платье Dolce & Gabbana

Американская модель, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и бизнесвумен Кендалл Дженнер появилась на публике в винтажном платье Dolce & Gabbana 2001 года. Об этом сообщает Page Six.

В минувший четверг, 25 августа, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) прошла вечеринка косметического бренда Кайли Дженнер Kylie Cosmetics. На мероприятии присутствовали все члены семейства Кардашьян-Дженнер, в том числе старшая сестра Кайли Кендалл. 26-летняя модель была одета в винтажное платье из весенне-летней коллекции Dolce & Gabbana 2001 года, в котором в начале нулевых дефилировала по подиуму бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен.