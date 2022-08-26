Берем пример с Риты Оры и восхищаемся ее луком для тренировки

Рита Ора после свадьбы с Тайком Вайтити не лежит в медовом месяце на пляже. Вместо этого она продолжает регулярно ходить на тренировки. Что и нам советует. Стоит посмотреть на свежие фото Риты по дороге в тренажерный зал, как тут же получаешь заряд мотивации на весь день.
К слову, это первое появление певицы с тех пор, как стало известно о ее свадьбе с режиссером Тайкой Вайтити. Сейчас пара находится в Лондоне.
Ора и Вайтити начали встречаться еще в 2021 году. Но официально подтвердили отношения лишь в апреле того года, когда Рита опубликовала свою фотографию с Тайкой в обнимку.
Позже пара дебютировала на премьере «Отряда самоубийств» в августе 2021-го в Лос-Анджелесе. В сентябре звезды вместе пришли на Met Gala. А в июне этого года знаменитости решили пожениться и не стали долго тянуть со свадьбой, устроив ее буквально через пару недель. Действительно, к чему эти затяжные помолвки.