Собираем гардероб на осень по советам стилиста

Календарная осень наступает уже через неделю, а значит, скоро начнет холодать. Стилист Яна Гракова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, как подобрать гардероб на это время.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В моде яркие оттенки: розовые, оранжевые, желтые. Можно использовать Pantone, который показывает актуальные на этот сезон оттенки», – объяснила стилист.

Яна Гракова отмечает, что крой вещей особо не поменяется, но вот если вы сменили базовый гардероб весной, то будет хорошо добавить тренды. Например, яркие колготки и прозрачные платья. Такое подходит не всем, поэтому нужно смотреть на свой гардероб и на то, комфортно вам в этих вещах или нет.

Становятся популярнее широкие брюки, которые можно сочетать с корсетами, приталенными пиджаками и рубашками.