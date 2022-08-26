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2 часа назад

Собираем гардероб на осень по советам стилиста

РИА "ФедералПресс"

Календарная осень наступает уже через неделю, а значит, скоро начнет холодать. Стилист Яна Гракова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, как подобрать гардероб на это время.

Собираем гардероб на осень по советам стилиста
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В моде яркие оттенки: розовые, оранжевые, желтые. Можно использовать Pantone, который показывает актуальные на этот сезон оттенки», – объяснила стилист.

Яна Гракова отмечает, что крой вещей особо не поменяется, но вот если вы сменили базовый гардероб весной, то будет хорошо добавить тренды. Например, яркие колготки и прозрачные платья. Такое подходит не всем, поэтому нужно смотреть на свой гардероб и на то, комфортно вам в этих вещах или нет.

Становятся популярнее широкие брюки, которые можно сочетать с корсетами, приталенными пиджаками и рубашками.

Не выходят из моды и строгие костюмы, кожа, тренчи, пальто, бомберы из кожи и кожзама. Также остается тренд на большие, объемные сумки. Если вы не купили ее в прошлом сезоне, но хотели, то осень 2022 года – самое время это сделать.

Мода,
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