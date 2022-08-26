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1 час назад

Одежду начнут маркировать в России в 2023 году

Москва24

Товары легкой промышленности начнут маркировать в России с 1 июня 2023 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект постановления Минпромторга. Речь идет о спортивных костюмах, пиджаках, брюках, блузках, рубашках, пальто, плащах, куртках, ветровках и продукции из искусственного меха. В министерстве отметили, что на этом рынке есть проблему незаконного оборота продукции. Например, импортеры могут ввозить натуральный мех под видом искусственного.

Одежду начнут маркировать в России в 2023 году
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов напомнил, что сейчас под маркировку попадают шубы и обувь, а все остальные товары нет. По его словам, метки позволят покупателям легко отличить оригинальную вещь от подделки.

"Маркировка уже зарекомендовала себя как удобный для потребителя инструмент по выбору качественной и оригинальной продукции. Людям не нужно искать и запоминать признаки фирменных кроссовок или настоящего парфюма – достаточно отсканировать код и понять, подлинный перед вами товар или подделка",

– пояснил Павлов.

Ранее сообщалось, что Reebok в ближайшее время может возобновить продажи товаров в РФ от лица российского подразделения ООО "ФЛО ОБУВЬ РУ" турецкого холдинга FLO Retailing. Клиентов программы попросили дать разрешение на передачу персональных данных подразделению, а также выразить согласие с политикой конфиденциальности компании.

Мода,Олег Павлов,Минпромторг,
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