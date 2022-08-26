Россиянам назвали портящую фигуру осеннюю одежду

Редакторы портала Marie Claire перечислили россиянам осеннюю одежду, которая портит фигуру, и предложили ей альтернативу. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По словам специалистов, прибавить лишний объем формам способны брюки из вельвета и бархата. В то же время они отметили, что данные изделия являются трендом, поэтому порекомендовали тем, кто желает их приобрести, выбирать расклешенные модели или фасоны с широкими штанинами. При этом заменой им могут стать штаны из экокожи.

Кроме того, в данный список вошли жакеты с накладными карманами, вместо которых следует приобретать пиджаки оверсайз, а также свитера с открытыми плечами, которым лучше предпочесть силуэты свободного кроя, заявили эксперты. В свою очередь, журналисты назвали платье-свитер одним из антитрендов текущего года. Ему на смену пришли минималистичные платья из трикотажа. Помимо этого, журналисты посоветовали отказаться от брюк-бананов и галифе, пополнив гардероб штанами прямого кроя.