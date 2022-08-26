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2 часа назад

24-летняя дочь Стива Джобса дебютировала на обложке Vogue

Газета.Ru

Дочь основателя компании Apple Стива Джобса, 24-летняя Ив, дебютировала на обложке Vogue Japan.

24-летняя дочь Стива Джобса дебютировала на обложке Vogue
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в социальных сетях. 24-летняя Ив Джобс стала героиней сентябрьского номера японской версии журнала Vogue. Наследница основателя компании Apple Стива Джобса появилась на обложке издания в одном свитшоте. Волосы Ив собрала в высокий хвост, а в макияже сделала акцент на красную помаду. Ив Джобс, которая в настоящее время учится в Стэнфордском университете и увлекается верховой ездой, делает первые шаги в модельном бизнесе.

В декабре 2020 года девушка дебютировала в качестве модели, снявшись в рекламной кампании косметического бренда Glossier. В сентябре 2021-го она впервые вышла на подиум, приняв участие в показе Coperni на Неделе моды в Париже. Ив — младшая из четырех детей Стива Джобса. У девушки есть три сестры: 44-летняя Лиза, 30-летняя Рид и 27-летняя Эрин. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что 19-летняя дочь супермодели Кейт Мосс вышла на подиум в рамках показа Jacquemus.

Мода,Ив,Стив Джобс,Кейт Мосс,Apple,
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