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2 часа назад

Список желаний: топ-3 незаменимых (и модных) вещей на осень

Passion.ru

Самым прагматичным и запасливым посвящается! Пока одни спасаются от жары холодным латте и стараются не упустить свободный шезлонг у бассейна, другие во всю знакомятся с осенними коллекциями брендов и готовят модный арсенал. Редакция Passion.ru поинтересовалась у стилистов российского бренда sela, во что инвестировать прямо сейчас!

Список желаний: топ-3 незаменимых (и модных) вещей на осень
Фото: Passion.ruPassion.ru

Классика жанра: тренч

Базовый тренч в бежевом оттенке давно стал константой осеннего гардероба. А если вы все еще им не обзавелись — советуем обратить внимание модели маскулинных силуэтов. Практичный ответ капризам погоды — плотные водоотталкивающие материалы, с которыми не страшно бегать по лужам и целоваться под дождем.

Совет: экспериментируйте, не боясь нестандартного кроя и сочных оттенков.

В объятиях любимого

Вдохновляйтесь образами Джейн Биркин и ищите «тот самый» джемпер, с которым не захочется расставаться. Особые приметы: оверсайз, спущенные плечи, разрезы, натуральные или смесовые материалы. Кстати, полосатые мотивы все еще в авангарде моды — берите на карандаш!

Главный герой

Удачно подобранный жакет задаст настроение даже самому лаконичному образу. Мастхэвами продолжают быть модели свободного кроя из плотных материалов на подкладке. Стилизуйте с чем угодно — по поводу и без: с классическими брюками и юбками, летящими платьями, джинсами расслабленных силуэтов.

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