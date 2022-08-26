Список желаний: топ-3 незаменимых (и модных) вещей на осень

Самым прагматичным и запасливым посвящается! Пока одни спасаются от жары холодным латте и стараются не упустить свободный шезлонг у бассейна, другие во всю знакомятся с осенними коллекциями брендов и готовят модный арсенал. Редакция Passion.ru поинтересовалась у стилистов российского бренда sela, во что инвестировать прямо сейчас!

Фото: Passion.ru Passion.ru

Классика жанра: тренч

Базовый тренч в бежевом оттенке давно стал константой осеннего гардероба. А если вы все еще им не обзавелись — советуем обратить внимание модели маскулинных силуэтов. Практичный ответ капризам погоды — плотные водоотталкивающие материалы, с которыми не страшно бегать по лужам и целоваться под дождем.

Совет: экспериментируйте, не боясь нестандартного кроя и сочных оттенков.

В объятиях любимого

Вдохновляйтесь образами Джейн Биркин и ищите «тот самый» джемпер, с которым не захочется расставаться. Особые приметы: оверсайз, спущенные плечи, разрезы, натуральные или смесовые материалы. Кстати, полосатые мотивы все еще в авангарде моды — берите на карандаш!

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