Названы трендовые модели джинсов на осень

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала трендовую джинсовую одежду на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Актуальными в грядущем сезоне окажутся джинсы-бананы и карго, а также изделия из денима с разрезами в районе щиколоток или декоративными дырами. Также популярными станут удлиненные модели, штанины которых доходят до пола.

Кроме того, журналистка посоветовала обратить внимание на брюки насыщенных тонов, например цвета ржавчины, лесной зелени или бордового. В то же время она внесла в указанный список укороченные белые джинсы, которые посоветовала сочетать с кожаными ботинками и куртками в байкерском стиле.