Стилист назвал тренд из нулевых, который снова в моде

Стилист Алеко Надирян заявил, что топы-бандо из нулевых снова возвращаются в моду. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
Алеко Надирян, одевающий бывшую девушку рэпера Тимати Анастасию Решетову, дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алесю, журналистку Ирину Шихман и других звезд, назвал тренд из 2000-х, который снова актуален. По мнению стилиста, в моду возвращаются топы-бандо.
«Вместе с низкой посадкой возвращаются и топы-бандо. Причем тренд будет актуален не только летом: в холодное время их можно использовать как первый слой и выбирать более плотный трикотаж», — рассказал он.
В подтверждение своих слов Алеко Надирян прикрепил несколько фотографий, на которых данный предмет гардероба примерили героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», Ева Герцигова, Кейт Мосс, Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Белла Хадид и другие звезды.