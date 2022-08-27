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1 час назад

Стилист назвал тренд из нулевых, который снова в моде

Газета.Ru

Стилист Алеко Надирян заявил, что топы-бандо из нулевых снова возвращаются в моду. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

Стилист назвал тренд из нулевых, который снова в моде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Алеко Надирян, одевающий бывшую девушку рэпера Тимати Анастасию Решетову, дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алесю, журналистку Ирину Шихман и других звезд, назвал тренд из 2000-х, который снова актуален. По мнению стилиста, в моду возвращаются топы-бандо.

«Вместе с низкой посадкой возвращаются и топы-бандо. Причем тренд будет актуален не только летом: в холодное время их можно использовать как первый слой и выбирать более плотный трикотаж», — рассказал он.

В подтверждение своих слов Алеко Надирян прикрепил несколько фотографий, на которых данный предмет гардероба примерили героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», Ева Герцигова, Кейт Мосс, Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Белла Хадид и другие звезды.

Мода,Анастасия Решетова,Кендалл Дженнер,Белла Хадид,Тимати,Сара Паркер,Ева Герцигова,Кэрри Брэдшоу,Евгений Кафельников,Кейт Мосс,
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