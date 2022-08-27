5 вещей до 1000 рублей, которые украсят ваш гардероб

Сезон распродаж может упростить вам задачу на весь год.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Август — отличное время, чтобы побродить по распродажам и найти товары, которые в начале лета стоили в три, а то и четыре раза дороже. Большим плюсом августовских распродаж является ещё и то, что эти вещи вы сможете носить ещё весь сентябрь, а некоторые и круглый год.

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Собрали несколько элементов, которые сейчас можно приобрести по отличной цене — менее 1000 рублей за единицу.

Джинсы

Универсальная вещь, которая заполонила наши гардеробы. Знаете ли вы хотя бы одного человека, у которого нет ни одной пары? Вот и мы не знаем.

В этом сезоне продолжает господствовать тенденция на широкие джонки или даже джинсы-клёш и возвращается мода на низкую посадку. Выбирайте классические цвета, без разводов и дырок, и тогда эта пара станет базовой в вашем гардеробе круглый год.

Например, у ТВОЁ

Шорты

Отнюдь не только летний предмет гардероба, если выбрать более универсальные модели: например, велосипедки, которые сейчас мы носим даже под пиджак, послужат вам отличным вариантом для тренировок.

Выбирая джинсовые шорты, учитывайте тип своей фигуры и не позволяйте им «резать» ваши ноги, тогда такие шорты вы наденете и в следующем году.

Отличный выбор у Befree и SELA

Базовая футболка

Наряду с джинсами этот предмет гардероба будет сопровождать вас в каждом из времён года, поэтому много футболок не бывает.

Учитывайте свой цветотип и цветовые настроения вашего гардероба. Безусловно, самым удачным выбором станут базовые белые, чёрные и серые футболки. Но если вам хочется разнообразия, выбирайте сложные цвета — лавандовый, оливковый или терракотовый.

Много вариантов можно найти у Zarina и Lime

А в нашем предыдущем материале рассказали, на каких вещах в гардеробе не стоит экономить.

Худи или свитшот

Джемпер, свитшот или худи одинаково хорошо впишутся в ваш гардероб, всё зависит только от вашего вкуса.

Вы можете выбрать более лёгкую ткань (после лета выбор таких вещей на распродажах особенно большой) или поискать варианты на подкладке. Худи станет отличным помощником как на прогулке, так и на уличной тренировке, поэтому и дизайн стоит подбирать под существующие в гардеробе вещи. В этом сезоне особенно актуальным остаётся образ, где объёмный свитер сочетается с велосипедками и кроссовками.

Выбрать можно у Koton или Befree

Сумка

В выборе сумок нельзя опираться только на тренды – прежде всего вам должно быть удобно носить в этом аксессуаре все свои вещи.

Мы нашли отличные бюджетные варианты сумки-шоппера и небольшой сумки через плечо в нейтральных цветах. Такие модели отлично сочетаются с разными стилями — вы можете надеть лёгкое платье и кроссовки или дополнить такой сумкой офисный casual.