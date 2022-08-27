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3 часа назад

Россиянкам раскрыли способы выбрать подходящее нижнее белье

Lenta.ru

Редакторы портала The Voice Mag в соавторстве с представителями бренда Marks & Spencer раскрыли россиянкам способы выбрать подходящее нижнее белье. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Россиянкам раскрыли способы выбрать подходящее нижнее белье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты посоветовали примерять в магазине несколько разных моделей бюстгальтеров и учитывать следующие нюансы. Так, следует обращать внимание на то, как заполнена нижняя часть чашечек — в них не должно оставаться свободного пространства. В то же время между грудью и нижней частью изделия должно помещаться примерно два пальца. Чашечка правильно подобранного лифа будет аккуратно облегать бюст со всех сторон, пояснили эксперты.

В свою очередь, журналисты отметили, что удачная модель не будет спадать и удержится на теле даже при отстегнутых лямках. При этом косточки соответствующего фигуре предмета гардероба окажутся ровно посередине грудной клетки, добавили редакторы.

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