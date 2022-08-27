Россиянкам раскрыли способы выбрать подходящее нижнее белье

Специалисты посоветовали примерять в магазине несколько разных моделей бюстгальтеров и учитывать следующие нюансы. Так, следует обращать внимание на то, как заполнена нижняя часть чашечек — в них не должно оставаться свободного пространства. В то же время между грудью и нижней частью изделия должно помещаться примерно два пальца. Чашечка правильно подобранного лифа будет аккуратно облегать бюст со всех сторон, пояснили эксперты.