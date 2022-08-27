Кайли показывает, как эффектно выглядеть в закрытом черном платье

Пока мы мучаемся от аномальной жары последних дней лета и не знаем, что бы еще с себя снять, Кайли Дженнер, наоборот, прикрывает каждый сантиметр звездного тела. Для съемок нового эпизода реалити-шоу The Kardashians в Лос-Анджелесе младшая из селебрити-семейства выбрала максимально закрытое черное макси-платье. Впрочем, назвать его строгим или чопорным не получится при всем желании — настолько недвусмысленно оно подчеркивает все изгибы. 25-летняя бизнесвумен дополнила образ сапогами на шпильке, темными очками и черной кожаной сумкой, а волосы собрала в простой хвост. Наряд получился одновременно эффектным и универсальным. Берем на заметку — в конце концов, осень близко!