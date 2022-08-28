Топ 5 секретов, как выглядеть стильно этой осенью

Дизайнер белья и телеведущая Карина Гурина рассказала WomanHit.ru о трендах наступающего сезона.
Каждая девушка мечтает выглядеть стильно и актуально в любое время года. Подбор идеального гардероба — нелегкая задача. Вещи должны не только гармонировать, но и отвечать тенденциям. Мировые дизайнеры уже представили свои коллекции, благодаря которым можно выделить несколько основных сезонных трендов.
Почувствовать себя звездой из далеки× 2000-х можно примерив на себя мини юбку низкой посадки. Дополнив ее укороченной курткой, стильным жакетом или классическим пальто, есть все шансы собрать самый модный лук осеннего сезона. Модная мини юбка должна быть приталенного, структурированного силуэта ярких, неклассических оттенков. Декор в виде широкого пояса, аппликации или страз также актуальны этой осенью. На подиумах были представлены модели мини юбок с длинным, летящим шлейфом, а также кожаные и клетчатые варианты.
Долой серые и однотонные ткани, они только поддержат дождливое и хмурое настроение. Женственные наряды цвета фуксии подчеркнут яркость натуры и добавят красок осени. Не стоит бояться экспериментировать — можно собрать как тотал лук, так и монохромный образ в разных тонах фуксии. Шатенкам и брюнеткам лучше отдавать предпочтение яркой фуксии, а блондинкам выбирать более приглушенные, разбавленные варианты данного цвета. Тем, кто опасается тотально кричащих образов, можно разбавить любимый лук этим скандальным оттенком. Например, нанести помаду, надеть туфли или подобрать сумку актуального цвета. Иногда необходимо закольцевать образ, то есть обойтись не одним, а двумя яркими аксессуарами.Также можно слегка приглушить ослепляющую фуксию более спокойными цветами, она отлично сочетается с классическими черным, серым и белым. Модные прогнозы предсказывают, что следующим модными цветом станет синий и его производные.
Осенью 2022 кожа снова вошла в моду. Устройте простор для фантазии. Брюки могут быть как широкими, так и узкими. Можно играть длиной юбки, актуальна длина миди и мини. Сочетать их можно с байкерской косухой или плащом. Ключевое условие одно — весь образ состоит из кожаных изделий. Гармонично подобранные вещи станут визитной карточкой и отразят высокий статус, элегантность, чувство вкуса. Есть пара незыблемых правил — вещи должны быть из натуральной кожи и свободного кроя. Часто преимущество отдается бежевым, зеленым и коричневым оттенкам.
На суд модницам представили не только привычные костюмы, но и креативные юбки, платья, предназначенные для занятия спортом и активных прогулок. Женственные и удобные образы дополнены интересными моделями спортивной обуви. Костюмы лучше выбирать пастельных оттенков и включать их в свой базовый гардероб. Например, носить худи и спортивные топы с любимыми джинсами и каблуками, а леггинсы сочетать с блузами.
Вдохновившись эстетикой вестерна, вы можете подобрать длинную верхнюю одежду, юбки и брюки, украшенную бахромой. Декорированные ей пончо, куртки и пальто выглядят своевременно и стильно. Можно украсить бахромой контрастного цвета милый джемпер, выбирать одежду с ассиметричной актуальной декорацией.
Чтобы найти свой стиль, нужно не бояться примерять различные образы, следить за новостями моды, а главное развивать насмотренность и доверять своему вкусу. Коко Шанель призывала модниц всего мира быть разными, чтобы стать неповторимыми и уверяла, что роскошь обязана быть удобной.