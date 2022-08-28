Перечислена самая модная обувь на осень 2022 года

По информации издания, актуальность обретут туфли модели Mary Jane с ремешком на щиколотке. Отмечается, что данную обувь можно сочетать как с праздничными, так и с повседневными нарядами, в том числе джинсами и юбками. Помимо этого, трендовой станет обувь, материал которой имитирует металл, например, сапоги и босоножки на каблуках.