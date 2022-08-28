Перечислена самая модная обувь на осень 2022 года

Модные редакторы перечислили самую модную обувь на осень 2022 года. Материал на эту тему появился на сайте журнала Nylon.
По информации издания, актуальность обретут туфли модели Mary Jane с ремешком на щиколотке. Отмечается, что данную обувь можно сочетать как с праздничными, так и с повседневными нарядами, в том числе джинсами и юбками. Помимо этого, трендовой станет обувь, материал которой имитирует металл, например, сапоги и босоножки на каблуках.
По словам журналистов, в моду вернутся туфли с меховыми деталями, а также ботфорты из кожи или замши.
«Присмотритесь к грубым ботинкам, поскольку они не теряют актуальности, и ретро-кроссовкам. Особенно популярными будут кеды брендов Nike, Reebok и New Balance»,
— уточнили редакторы в заключение.