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2 часа назад

Перечислена самая модная обувь на осень 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Модные редакторы перечислили самую модную обувь на осень 2022 года. Материал на эту тему появился на сайте журнала Nylon.

Перечислена самая модная обувь на осень 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, актуальность обретут туфли модели Mary Jane с ремешком на щиколотке. Отмечается, что данную обувь можно сочетать как с праздничными, так и с повседневными нарядами, в том числе джинсами и юбками. Помимо этого, трендовой станет обувь, материал которой имитирует металл, например, сапоги и босоножки на каблуках.

По словам журналистов, в моду вернутся туфли с меховыми деталями, а также ботфорты из кожи или замши.

«Присмотритесь к грубым ботинкам, поскольку они не теряют актуальности, и ретро-кроссовкам. Особенно популярными будут кеды брендов Nike, Reebok и New Balance»,

— уточнили редакторы в заключение.

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