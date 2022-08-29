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1 час назад

Названа худшая одежда для женщин с короткими ногами

Lenta.ru

Модный эксперт назвала худшие предметы гардероба для обладательниц коротких ног. Ролик на эту тему она опубликовала на своем канале в YouTube, насчитывающем 242 тысячи подписчиков.

Названа худшая одежда для женщин с короткими ногами
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь американская стилистка Чи Ли призвала невысоких зрительниц отказаться от обуви на платформе, поскольку она еще сильнее укорачивать рост визуально. Таким же эффектом обладают оверсайз-футболки и широкие свитера, считает специалистка. Вместо них она советует приобрести кроп-топы или облегающие лонгсливы и майки.

По словам блогерши, женщинам с короткими ногами лучше избегать одежды с подплечниками и ботфортов длиной до колена — указанные изделия «разрушают» пропорции тела. В заключение Ли также порекомендовала отдавать предпочтение джинсам с завышенной линией талии, поскольку данная посадка брюк визуально удлиняет ноги.

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