Самые смелые образы 101-летней модницы Айрис Апфель

Наверняка хоть раз, но вам попадались на глаза фотографии самой взрослой в мире модницы Айрис Апфель. Сегодня живой легенде фэшн-мира исполняется 101 год. Не верите? Мы тоже.

Фото: Super.ru Super.ru

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Айрис — не просто женщина с хорошим вкусом. Она — профессиональный искусствовед, получивший диплом престижного Нью-Йоркского университета. После учебы она работала в модном журнале Women's Wear Daily, потом помощником иллюстратора Роберта Гудмана, а затем вместе с мужем Карлом основала компанию по реставрации старинных тканей. Нет, не ателье, куда приносили старые вещи простые смертные. К Айрис и ее супругу за помощью в организации важных выставок обращались музеи .

Мировая известность пришла к Айрис 10 лет назад с расцветом соцсетей и стрит-стайла. Как только Апфель заметили уличные фотографы и глянец, та мгновенно стала звездой Интернета. Много ли таких ярких долгожительниц вы знаете? Теперь Айрис — лицо бьюти-бренда Mac и владелица одноименного бренда Iris Apfel Jewellery. Сама она — лучший амбассадор своих же украшений.

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