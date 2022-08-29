Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
30 минут назад

Старушка на миллион: самые смелые образы 101-летней модницы Айрис Апфель

Super.ru

Наверняка хоть раз, но вам попадались на глаза фотографии самой взрослой в мире модницы Айрис Апфель. Сегодня живой легенде фэшн-мира исполняется 101 год. Не верите? Мы тоже.

Самые смелые образы 101-летней модницы Айрис Апфель
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Айрис — не просто женщина с хорошим вкусом. Она — профессиональный искусствовед, получивший диплом престижного Нью-Йоркского университета. После учебы она работала в модном журнале Women's Wear Daily, потом помощником иллюстратора Роберта Гудмана, а затем вместе с мужем Карлом основала компанию по реставрации старинных тканей. Нет, не ателье, куда приносили старые вещи простые смертные. К Айрис и ее супругу за помощью в организации важных выставок обращались музеи .

Мировая известность пришла к Айрис 10 лет назад с расцветом соцсетей и стрит-стайла. Как только Апфель заметили уличные фотографы и глянец, та мгновенно стала звездой Интернета. Много ли таких ярких долгожительниц вы знаете? Теперь Айрис — лицо бьюти-бренда Mac и владелица одноименного бренда Iris Apfel Jewellery. Сама она — лучший амбассадор своих же украшений.

Super.ru
Super.ru
Super.ru
Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители