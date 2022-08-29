Эшли Грэм вдохновила женщин не стесняться живота

Модель плюс-сайз Эшли Грэм опубликовала в соцсетях серию фотографий в откровенном платье, которое надела на церемонию VMA, и собрала восхищенные комментарии пользовательниц. Они признались, что такой выбор наряда их вдохновил.
Эшли Грэм, в январе 2022 года родившая двоих близнецов, выбрала облегающее черное платье длины миди, драпировка которого открывает живот и плечи.
«Мне нужно такое платье чтобы перестать чувствовать себя неуверенной из-за низа живота. Это так красиво! Нам нужно напоминание, что в нас нет ничего неправильного или уродливого. Обожаю эту женщину!» — прокомментировала наряд одна из пользовательниц Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).
«Вы моя мечта и мое вдохновение», — призналась другая.
«Думаю, вы прекрасны, но вы правда относитесь к сегменту плюс-сайз? Трое детей — и такая худенькая!» — сделала комплимент еще одна подписчица.
В числе восхитившихся комментаторов была также модель Синди Кроуфорд, которая написала: «Огонь-пожар».