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3 часа назад

Эшли Грэм выложила фото в платья с VMA и вдохновила женщин не стесняться живота

Газета.Ru

Модель плюс-сайз Эшли Грэм опубликовала в соцсетях серию фотографий в откровенном платье, которое надела на церемонию VMA, и собрала восхищенные комментарии пользовательниц. Они признались, что такой выбор наряда их вдохновил.

Эшли Грэм вдохновила женщин не стесняться живота
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эшли Грэм, в январе 2022 года родившая двоих близнецов, выбрала облегающее черное платье длины миди, драпировка которого открывает живот и плечи.

«Мне нужно такое платье чтобы перестать чувствовать себя неуверенной из-за низа живота. Это так красиво! Нам нужно напоминание, что в нас нет ничего неправильного или уродливого. Обожаю эту женщину!» — прокомментировала наряд одна из пользовательниц Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

«Вы моя мечта и мое вдохновение», — призналась другая.

«Думаю, вы прекрасны, но вы правда относитесь к сегменту плюс-сайз? Трое детей — и такая худенькая!» — сделала комплимент еще одна подписчица.

В числе восхитившихся комментаторов была также модель Синди Кроуфорд, которая написала: «Огонь-пожар».

Мода,Синди Кроуфорд,
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