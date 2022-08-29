Эшли Грэм вдохновила женщин не стесняться живота

«Мне нужно такое платье чтобы перестать чувствовать себя неуверенной из-за низа живота. Это так красиво! Нам нужно напоминание, что в нас нет ничего неправильного или уродливого. Обожаю эту женщину!» — прокомментировала наряд одна из пользовательниц Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).