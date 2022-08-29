Стилист назвал вещи для создания 75 разных мужских образов

«Это отличное видео. И неважно, что вам понадобится пять лет, чтобы купить все костюмы — эти образы классические», «Единственное, что я бы добавил — это черную рубашку, а в остальном — идеально. Вы никогда не ошибетесь с этими нарядами», «Отличные предложения, но убедитесь, что все эти вещи подходят вам по размеру… Это самая важная часть»,