Мода 1980-х годов была беспощадной. Ее поклонники по всему миру носили яркие лосины и куртки с шипами, провокационные мини и леопардовые принты, ажурные чулки и корсеты. Их образы неизменно завершали огромные начесы и «рваные» прически, которые нередко создавались с помощью канцелярских ножниц. Нелепым стрижкам вроде маллета и шегги отдавали предпочтение, в первую очередь, знаменитости: Дэвид Боуи, Кортни Лав, Шер, Виктор Цой и даже Филипп Киркоров. Прошло 40 лет, и голливудские звезды внезапно вспомнили о стиле, который все это время считался моветоном. Так, маллет полюбился поп-исполнительницам Майли Сайрус и Билли Айлиш, а шегги — модели Кайе Гербер и певице Тейлор Свифт. Почему странные безвкусные стрижки из прошлого века вновь оказались в трендах — разбиралась «Лента.ру».

От бунтарки до бизнес-леди

1980-е годы — эпоха, которая знаменуется переменами не только на мировой политической арене, но и в массовой культуре. Индустрия моды и красоты, в частности, также подверглась глобальным изменениям. В одежде и прическах начали особенно преобладать бунтарство, насыщенность и кричащая сексуальность. Женщины стремились к самовыражению, роскоши и самодостаточности. Они носили провокационные наряды, в которых сочетались леопардовые принты, ажурные чулки, стразы, корсеты, полупрозрачные ткани, а также яркий макияж и максимально объемные прически.

Поклонницы моды того времени вовсю старались подчеркивать свою фигуру с помощью облегающей одежды. Разноцветные лосины, купальники из трикотажа и лайкры, неоновые повязки и гетры стали популярными атрибутами спортивного стиля благодаря актрисе и гуру аэробики Джейн Фонде

В свою очередь, дизайнеры не боялись экспериментировать и наряду с уже появившимися модными течениями создавали новые направления. Так, в начале десятилетия стал набирать популярность образ «бизнес-леди», в котором преобладали юбки длиной чуть ниже колена и приталенные пиджаки с асимметричными плечами. Подобная одежда, например, стала визитной карточкой бывшего премьера-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Однако, несмотря на то что наряды политика до мелочей продумывали стилисты, даже она добавляла к каждому свою женственную деталь. Например, «железная леди» надевала под жакет блузку с бантом на шее. «Очень важно иметь в гардеробе красивые блузки. Я часто ношу банты, они смягчают образ и выглядят довольно симпатично», — отмечала она.

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Тэтчер акцентировала внимание не только на своих нарядах, но и на прическе: так называемая «львиная грива» ассоциировалась с ее тяжелым и властным характером. «Маргарет Тэтчер — сильная личность. С помощью прически политик давала понять своим современникам, что она не любит шутить. Уложенные и зачесанные назад волосы стали визитной карточкой первой женщины, которая заняла столь высокий пост», — отмечает звездный визажист и парикмахер Ричард Уорд.

Вместе с офисным стилем начал зарождаться и романтический, который стал актуальным благодаря первой супруге принца Чарльза принцессе Диане. Фанатки стремились подражать королевской особе, добавляя в свой гардероб платья-футляры, юбки-карандаши, цветные колготки, костюмы с яркими принтами, блузы с обилием рюш и блестящих вставок.

Помимо стиля леди Ди женщины также полюбили ее многослойную короткую стрижку с подкрученными назад концами локонами. Сначала принцесса носила волосы средней длины, однако в начале 1980-х она записалась в салон, где стилист Кевин Шэнли коротко ее подстриг. В результате получилась элегантное каре со слоями с пробором налево, которое в дальнейшем стало ее визитной карточкой.

Принцесса оказалась единственной королевской особой, которая решилась на столь смелый поступок. И не прогадала — клиентки парикмахерских по всему миру начали требовать у мастеров сделать им прическу «как у Дианы». Примечательно, что женщины приходили с уже готовой инструкцией из газет, где печатались наглядные схемы по созданию знаменитой стрижки.

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Впрочем, модные тенденции создавали не только политики и члены королевской семьи, но и музыканты. Один из ярких примеров — американская поп-исполнительница Мадонна. «Она являет собой идеальный пример того, как популярная культура и уличный стиль теперь влияют на мир моды», — отмечала главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.

Впервые о Мадонне заговорили в конце 1970-х годов, когда она выступала в составе рок-группы Breakfast Club. Тогда певица сменила свой стиль скромницы с длинными вьющимися темно-каштановыми волосами на бунтарский блонд. Кроме того, звезда добавила в гардероб потертые куртки, рваные джинсы, облегающие майки и множество аксессуаров, которые порой не сочетались друг с другом. Например, она одновременно могла надеть жемчуг, два или три ремня с заклепками, серьги с перьями, металлические цепи и цветной платок на голову.

Образ Мадонны, который окрестили «девочка по соседству», стал символом протеста, несмотря на критику со стороны прессы

Но певица смогла стать кумиром и для взрослых состоявшихся женщин. В середине 1980-х годов она уже вовсю занималась сольной карьерой и ее наряды стали еще более раскрепощенными. Знаменитость открыто продвигала через свои хиты, образы и прически идею женской сексуальности. В 1996 году составители энциклопедии Hutchinson Softback определили Мадонну как «американскую поп-певицу и актрису, которая представляет себя на сцене с преувеличенной сексуальностью».

Водопад Кентукки, цилиндр Миссисипи и прыжок кобры

Стилисты 1980-х годов не формировали прически под один стиль, а старались смешивать в них сразу несколько модных течений. Так, их работы олицетворяли женственность и в то же время небрежность с помощью многослойности. Например, одной из самых популярных стрижек того периода стал каскад. Его придумал британский парикмахер Видал Сассун, который, в свою очередь, вдохновился образами панк-рокеров.

Как правило, каскад выполнялся на волосах средней длины. Мастера делали пряди на макушке достаточно короткими, чтобы оставить открытыми уши и виски, а остальные волосы подстригались лесенкой. При этом укладывать данную стрижку можно было разными способами: завить волосы на бигуди или плойку или оставить их прямыми. Однако мало кто прибегал к этим сложным методам. Каскад требовал объема, и поэтому женщины просто делали начес и закрепляли его лаком сильной фиксации.

Еще одной яркой стрижкой 80-х годов была так называемая «волчица», которая получила свое название благодаря сходству с волчьим загривком. Она стала актуальной в середине десятилетия из-за своего агрессивного вида. Именно по этой причине ее начали носить не только женщины, но и мужчины.

«Волчица» создавалась по принципу каскада, в котором парикмахеры делали акцент на торчащие в разные стороны рваные пряди по всей длине волос. Известно, что подобную прическу предпочитала американская певица Шер.

На базе каскада также была создана стрижка аврора. Мастера выстригали на голове укороченные локоны, а длина остальных оставалась неизменной. Вдобавок они делали акцент на прядях у лица, а именно применяли технику филировки (неравномерное состригание волос для создания формы).

Помимо прочего, посетительницам салонов красоты также предлагалась стрижка шегги, которая представляла собой мягкие слои рваных прядей и челки, что создавало эффект беспорядка на голове. Такую стрижку носила актриса и рок-исполнительница Кортни Лав.

Однако одной из самых экстравагантных стрижек являлся маллет, что в переводе с английского языка означает «кефаль». Предполагается, что подобную прическу носили рыбаки, поскольку подстриженные спереди волосы не мешали им в быту, а длинные пряди сзади защищали шею от солнечных ожогов.

В массовой культуре законодателем моды на маллет считается «марсианин» Зигги Стардаст — альтер эго британского музыканта Дэвида Боуи

В 1972 году артист обратился к парикмахеру Сьюзи Ронсон с просьбой создать своему вымышленному персонажу необычную прическу. Певец показал ей журнал с фотографией модели японского дизайнера Кансаи Ямамото, у которой была короткая стрижка с торчащими в разные стороны рыжими волосами. Тогда Боуи спросил у Ронсон, может ли она повторить подобный образ. Мастер согласилась, но запрос клиента вызвал у нее недоумение.

Однако Боуи начал все чаще появляться на сцене в образе Зигги Стардаста, и его стрижка стала чрезвычайно популярна. В 1980-х годах ее стали носить и другие знаменитости, среди них — бас-гитарист The Beatles Пол Маккартни, вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер и голливудский актер Мел Гибсон.

К слову, сам термин «маллет» появился лишь в 1990-х годах, когда американская хип-хоп-группа Beastie Boys выпустила клип Mullet Head. До этого стрижка имела много названий: водопад Кентукки, цилиндр Миссисипи и прыжок кобры.

Прическа пользовалась огромным спросом до тех пор, пока в 1995 году один из участников Beastie Boys Майк Ди не опубликовал в собственном издании группы Grand Royal Magazine статью с критикой маллета. «Нет ничего хуже, чем плохая стрижка. И, пожалуй, наихудшим примером здесь является то, что мы называем маллетом», — заявил он. Далее на страницах журнала были приведены фотографии знаменитостей, которые носили упомянутую стрижку. После этого носившие ее звезды стали объектом насмешек в прессе, а сам маллет — признаком дурного тона и безвкусицы.

Запоздавшие тренды

В СССР 1980-е годы пришлись на период падения железного занавеса и перестройки. В середине десятилетия на прилавках магазинов начали появляться, хоть и в ограниченном количестве, иностранная одежда, бижутерия и обувь. Качество изделий было не самым лучшим, но их яркие цвета и необычный дизайн притягивали советских женщин.

Западная идея самовыражения настолько полюбилась советской молодежи, что для создания своих образов модники старались доставать импортные вещи через спекулянтов или шили их самостоятельно по выкройкам из журналов. Дефицит привел советскую моду к стилю унисекс: женщины начали носить спортивные костюмы, куртки и штаны мужских фасонов.

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Как таковых салонов красоты в СССР не было — исключение составляла лишь знаменитая «Чародейка», где могли позволить себе стричься актрисы, певицы и жены партийных лидеров. Для простых людей существовали парикмахерские, которые не отличались качеством оказываемых услуг и даже не имели именной вывески. Однако жители страны находили выходы из ситуации и повторяли культовые образы западных и советских кумиров подручными средствами.

Прически зачастую создавались в домашних условиях с помощью канцелярских ножниц

Так, особую популярность в местной массовой культуре приобрела та самая стрижка маллет, отношение к которой за рубежом уже было неоднозначным. Ее носили представители различных музыкальных жанров. Среди них — рок-звезды, такие как лидер группы «Кино» Виктор Цой, Константин Кинчев из «Алисы» и солист коллектива «Ласковый май» Юрий Шатунов. Одно время так же стригся король советской эстрады Филипп Киркоров. В исполнении артиста маллет в сочетании с объемными кудрями смотрелся весьма эффектно и имел забавное название «уши спаниеля».

Опять за старое

«Маллеты и шегги были повсюду в 1970-х и 1980-х годах, а теперь, к удивлению и ужасу многих, они вернулись», — отмечает журналистка The Guardian Тесс Рейди. С ней соглашается и редактор модного портала Who What Wear Элеонора Вусден. По словам последней, сегодня в моду вошли не только маллет и шегги, но также андеркат (короткие на висках и удлиненные на макушке пряди), объемные укладки и начесы.

По мнению стилиста-парикмахера Салли Хершбергер, в данном явлении нет ничего удивительного, поскольку прически являются неотъемлемой частью самовыражения. «Нет никаких сомнений в том, что у рок-звезд 80-х были самые крутые прически. Мы постоянно ищем способы привнести что-то новое в нашу внешность. Эти объемные и многослойные стрижки добавляют образу остроты и выделяют нас из толпы», — объясняет специалист.

Согласно исследованию представителей бренда профессиональных инструментов для укладки волос Cloud Nine, в настоящий момент число поисковых запросов «прически в стиле 80-х» в сети стремительно растет.

TikTok-видео, посвященные маллету, находятся на первом месте по популярности среди роликов о прическах с показателем 6,5 миллиарда просмотров. Вторую позицию занимает каскад: им пользователи соцсети в общей сложности интересовались 1,2 миллиарда раз

Стрижке маллет начали отдавать предпочтение и мировые знаменитости. Так, певица Майли Сайрус носит упомянутую стрижку с марта 2020 года. В период всеобщего карантина, вызванного пандемией коронавируса, исполнительница решила сменить имидж и самостоятельно выстригла себе асимметричные пряди канцелярскими ножницами. Позже Сайрус признавалась, что результат ее не сильно обрадовал.

С маллетом в последние месяцы также ходили поп-исполнительница Деми Ловато, актриса Скарлетт Йоханссон и супермодель Ирина Шейк. «Многие звезды из музыкальной индустрии пробовали маллет. Кто-то выглядел с ним стильно, а кого-то он сильно состарил. Например, любимица миллионов певица Билли Айлиш стала похожа на даму из 80-х», — отметил стилист и партнер бренда L'Oreal Professionnel Paris Алексей Горбатюк.

Эксперт объяснил возвращение в тренды стрижек из прошлого века цикличностью моды. «Чаще всего — это кардинально противоположные стили. В 60-е годы в моде были классические структурированные укладки, которые делались с помощью щипцов, бигуди и лака. В 70-х и 80-годах на смену им пришли каскадные или стрижки слоями, — объясняет Горбатюк. — Сейчас происходит то же самое. Долгое время в трендах держались геометрически правильные прически: каре одной длины, боб и длинные волосы, уложенные голливудскими волнами. Когда такая тенденция присутствует долго, она надоедает. И ей на смену идет что-то менее структурированное».