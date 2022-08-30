Названа самая удобная модель бюстгальтера

Основательница интернет-магазина нижнего белья Womanhood Таня Робертсон назвала самую удобную модель бюстгальтера. Соответствующий материал появился на сайте модного издания Who What Wear.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Робертсон, самой популярной моделью у покупательниц на платформе стал бюстгальтер без косточек, поскольку его удобно носить. «Женщины не только хотят больше одеваться для себя, но и теперь способны определить, что для них значит комфорт», — заявила она.

В то же время, по наблюдениям специалиста, некоторые женщины вовсе отказываются от бюстгальтера. Однако, как отмечает Робертсон, поддержка груди очень важна. «Мы меняем размер бюстгальтера в среднем девять раз в жизни. Конечно, все это зависит от того, есть ли у вас дети, прибавка в весе, потеря веса, а также менопауза. Без поддержки посредством лифа на грудь оказывается чрезмерная нагрузка, которая приводит к ее обвисанию», — пояснила собеседница издания и добавила, что бюстгальтер без косточек подходит любому размеру груди.