Как покупать качественные вещи дешево

С уходом множества популярных бюджетных брендов из России многие озадачились вопросом – где теперь покупать одежду, чтобы и цена не кусалась, и качество устраивало?

К счастью, выход есть, и не один. Подробнее о лайфхаках, которые помогут вам обновить гардероб хорошими вещами и при этом не разориться, – в материале "Рамблера".

Услуги байера

Байер – это человек, который оптом закупает вещи, а после перепродает их клиентам. Этот специалист осведомлен о самых низких ценах, а еще у него есть доступ к брендам, которые могут быть недоступны в вашем регионе. Наценка на вещи из массмаркета у байера минимальная, но при этом он экономит часы вашего времени.

Шопинг в несезон

Готовь сани летом – эта пословица напрямую касается шопинга. Если вы хотите сэкономить, конечно. Зимой летние вещи распродают по самым низким ценам в связи с маленьким спросом. То же самое и летом: если вы решите купить пуховик или утепленные ботинки в июле, то приятно удивитесь ценам.

Секонд-хенды

В эпоху разумного потребления пора избавиться от предрассудков относительно секонд-хендов. Во-первых, потому, что здесь действительно можно отыскать качественные вещи по смешным ценам.

Во-вторых, если повезет, в "секонде" есть возможность купить вещь премиум-бренда, которая в магазине обошлась бы вам в 5-10 раз дороже. Нередко бывает так, что продавцы продают то или иное изделие почти даром, попросту не зная о том, что это изделие известного дизайнера.

Покупка с рук