Как ухаживать за кожаной обувью, чтоб она не развалилась

У обуви из натуральной кожи есть ряд неоспоримых плюсов, но вместе с тем и ряд недостатков. В частности, такая обувь требует тщательного регулярного ухода, потому что в противном случае она очень быстро придет в негодность.
Чтобы не допустить этого, нужно соблюдать несколько правил. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Дождь или мокрый снег крайне негативно сказываются на обуви. При таком количестве влаги кожаную обувь не защитит даже пропитка. Впитавшая воду кожа теряет мягкость и эластичность, становится жесткой и легко трескается. Вдобавок к этому на обуви могут появиться следы от воды или соли.
Чем быстрее вы высушите пару, тем больше шансов, что вода окажет на нее минимальное воздействие. Установите внутрь формодержатели, а затем поставьте ботинки на открытое место в хорошо проветриваемое помещение.
Как правило они продаются там же, где вы приобретаете обувь. Идеально, если в вашем наборе по уходу будут следующие средства: чистящее средство, крем, полироль, пропитка, щетка для обуви и формодержатели. В магазине вам подскажут, как использовать все это максимально эффективно.
После покупки новой пары, сразу же обработайте ее поверхность жирным кремом, а спустя несколько часов после того, как он впитается, пропиткой для кожи. Защитный слой важно обновлять хотя бы раз в месяц. Если погода влажная, водоотталкивающую пропитку нужно наносить перед каждым выходом на улицу.