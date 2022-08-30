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3 часа назад

Как ухаживать за кожаной обувью, чтоб она не развалилась через сезон

Мира Маркина

У обуви из натуральной кожи есть ряд неоспоримых плюсов, но вместе с тем и ряд недостатков. В частности, такая обувь требует тщательного регулярного ухода, потому что в противном случае она очень быстро придет в негодность.

Как ухаживать за кожаной обувью, чтоб она не развалилась
Фото: unsplashunsplash

Чтобы не допустить этого, нужно соблюдать несколько правил. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Не носите обувь в любую погоду

Дождь или мокрый снег крайне негативно сказываются на обуви. При таком количестве влаги кожаную обувь не защитит даже пропитка. Впитавшая воду кожа теряет мягкость и эластичность, становится жесткой и легко трескается. Вдобавок к этому на обуви могут появиться следы от воды или соли.

Если обувь намокла, сразу же высушите ее

Чем быстрее вы высушите пару, тем больше шансов, что вода окажет на нее минимальное воздействие. Установите внутрь формодержатели, а затем поставьте ботинки на открытое место в хорошо проветриваемое помещение.

Используйте качественные средства для ухода

Как правило они продаются там же, где вы приобретаете обувь. Идеально, если в вашем наборе по уходу будут следующие средства: чистящее средство, крем, полироль, пропитка, щетка для обуви и формодержатели. В магазине вам подскажут, как использовать все это максимально эффективно.

Начинайте уход сразу после покупки

После покупки новой пары, сразу же обработайте ее поверхность жирным кремом, а спустя несколько часов после того, как он впитается, пропиткой для кожи. Защитный слой важно обновлять хотя бы раз в месяц. Если погода влажная, водоотталкивающую пропитку нужно наносить перед каждым выходом на улицу.

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