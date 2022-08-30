Corriere dello Sport: Мбаппе встречается с трансгендерной моделью

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе предположительно состоит в отношениях с трансгендерной моделью Инес Рау. Об этом пишут РИА "Новости" со ссылкой на Corriere dello Sport. Отмечается, что Килиан Мбаппе и Инес Рау встречаются на протяжении нескольких месяцев. Впервые футболиста и трансгендерную модель заметили в мае этого года на Каннском кинофестивале. Позднее пара попала в объективы папарацци во время отдыха на яхте. Ни Мбаппе, ни Рау никак не комментировали слухи об отношениях. Известно, что Инес Рау родилась в 1990 году в Париже и имеет алжирское происхождение. Когда ей исполнилось 16 лет, она сделала операцию по смене пола, но каминг-аут совершила лишь в возрасте 24 лет. В 2017-м девушка стала первой трансгендерной моделью, снявшейся для обложки мужского журнала Playboy. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Жерар Пике встречается со студенткой спустя два месяца после расставания с Шакирой.